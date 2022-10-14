***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarlarımız Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'den alınan bilgidir:Hissedarlarımızdan Connas Limited ("Connas Limited"), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Borusan Mannesmann") Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisselerin %6,67'sine Lumbro Corporate Services Limited ("Lumbro Limited") vasıtasıyla, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin ise direkt olarak %3,03'üne sahiptir.Connas Limited'in aldığı karar neticesinde, Lumbro Limited'in uhdesinde bulunan Borusan Mannesmann hisseleri Connas Limited'e tevdi edilmiş, böylece Lumbro Limited, Borusan Mannesmann'ın hissedarlık yapısından çıkartılmıştır. Bu işlem sonucunda, Lumbro Limited'in elinde bulunan Borusan Mannesmann hisseleri Connas Limited'e intikal etmiş ve Connas Limited'in Borusan Mannesmann'daki pay oranı, halka açık ve kapalı hisselerle birlikte toplam %9,70'ye ulaşmıştır. Connas Limited'de Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen eşit pay oranına sahip olmakla birlikte, başka bir ortak bulunmamaktadır.İşlem neticesinde, Connas Limited'de eşit pay oranına sahip üç hissedarın, Borusan Mannesmann'daki dolaylı ortaklık paylarında, her bir hissedar için yaklaşık %3,23 oranında artış meydana gelmiştir.Bu suretle, çoğunluk payına sahip nihai hissedarların pay oranında nisbi bir artış olmuş ve bu işlem Borusan Mannesmann'ın kontrol yapısında bir değişiklik yaratmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072348BIST