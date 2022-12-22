***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarlarımız Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'den alınan bilgidir:Hissedarlarımızdan Connas Limited ("Connas Limited"), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Borusan Mannesmann") Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisselerin %6,67'sine, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin ise direkt olarak %3,03'üne sahiptir.14.10.2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere Connas Limited'de Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen eşit pay oranına sahip olmakla birlikte, başka bir ortak bulunmamaktadır. Connas Limited'in aldığı karar neticesinde söz konusu hisseler eşit olarak Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'e geçmiş olup her bir hissedarın doğrudan ortaklık oranlarında yaklaşık %3,23 oranında artış meydana gelmiştir.Bu suretle, çoğunluk payına sahip nihai hissedarların pay oranında nisbi bir artış olmuş ve bu işlem Borusan Mannesmann'ın kontrol yapısında bir değişiklik yaratmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089284BIST