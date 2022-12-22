***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 18:42
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hissedarlarımız Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'den alınan bilgidir:
Hissedarlarımızdan Connas Limited ("Connas Limited"), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Borusan Mannesmann") Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisselerin %6,67'sine, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin ise direkt olarak %3,03'üne sahiptir.
14.10.2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere Connas Limited'de Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen eşit pay oranına sahip olmakla birlikte, başka bir ortak bulunmamaktadır. Connas Limited'in aldığı karar neticesinde söz konusu hisseler eşit olarak Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'e geçmiş olup her bir hissedarın doğrudan ortaklık oranlarında yaklaşık %3,23 oranında artış meydana gelmiştir.
Bu suretle, çoğunluk payına sahip nihai hissedarların pay oranında nisbi bir artış olmuş ve bu işlem Borusan Mannesmann'ın kontrol yapısında bir değişiklik yaratmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089284
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
18:051.078,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,34
|Açılış
|: 1.078,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.077,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6699
|18,6754
|% 0,08
|
|Euro
|19,8033
|19,8244
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3709
|22,4831
|% -0,50
|
|Frank
|19,9969
|20,1174
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-17,86
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-10,34
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.273
|7.330
|-67,00
|
|Yarım
|3.522
|3.584
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.766
|1.791
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem