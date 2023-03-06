***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorusan Mannesmann, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri kapsamında, Sn. Ahmet Murat SELEK, Sn. İbrahim ROMANO ve Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın yapılacak ilk seçimli genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları" olarak genel kurulun onayına sunulabilmesi için, Tebliğ'in 4.3.7. no.lu maddesi kapsamında, 06 Mart 2023 tarihinde SPK'na uygun görüş talebiyle başvurmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120655BIST