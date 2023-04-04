***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 20:53
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06 Mart 2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borusan Mannesmann, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri kapsamında, Sn. Ahmet Murat SELEK, Sn. İbrahim ROMANO ve Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın yapılacak ilk seçimli genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları" olarak genel kurulun onayına sunulabilmesi için, Tebliğ'in 4.3.7. no.lu maddesi kapsamında, 06 Mart 2023 tarihinde SPK'na uygun görüş talebiyle başvurmuştur. Başvuru sonucunda SPK tarafından E-29833736-110.07.07-35111 sayılı yazı ile bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131710
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2280
En Düşük
19,2018
18:0521,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0648
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
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21,1933
En Düşük
21,0484
18:051.249,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.249,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.249,19
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2086
|19,2241
|% 0,06
|
|Euro
|21,0530
|21,1236
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,9639
|24,0841
|% 0,04
|
|Frank
|21,1446
|21,2720
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1109
|5,1366
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|0,27
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.455
|8.583
|1,00
|
|Yarım
|4.145
|4.200
|1,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.100
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
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17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
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17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
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17:54
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