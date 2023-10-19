***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023 – 23.08.2023 – 28.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. ("BMBYH") tarafından şirketimize gönderilen bildirimlere istinaden, BMBYH'nin toplam sermayesinin %23'üne karşılık gelen ve Salzgitter Mannesmann GmbH'nin sahibi olduğu 2.300.000 TL nominal değerli 230.000.000 adet payın Borusan Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına yönelik planlanan işlem ("İşlem"), İşlem'in tamamlanması halinde Borusan grubu şirketlerinin BMBYH sermayesindeki toplam pay sahipliği oranının %77'den %100'e yükseleceği ve halihazırda Borusan grubunda olan şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik meydana gelmeyeceği ve İşlem'in tamamlanması için beklenen şartlar hakkındaki çeşitli gelişmeler kamuoyuna duyurulmuştu.Şirketimizce yapılan başvuru üzerine, esas sözleşme tadiline ilişkin izin talebimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş ve İtalya doğrudan yabancı yatırımlar otoritesi tarafından İşlem'e şartsız izin verildiği BMBYH tarafından ekli yazı ile Şirketimize bildirilmiştir.İşlem'in tamamlanması için beklenen şartlar hakkındaki gelişmeler kamuya açıklanmaya devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207846BIST