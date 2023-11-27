***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında· Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Burkhard Becker'in istifasının kabulüne, istifası nedeniyle kendisinden boşalan Yönetim Kuruluğu Üyeliğine Sayın Muhammet Hüseyin Hamedi'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Sayın Erkan Muharrem Kafadar'ın,· Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alexander Eckhard Soboll'un istifasının kabulüne, istifası nedeniyle kendisinden boşalan Yönetim Kuruluğu Üyeliğine Levent Kocabıyık'ın,TTK'nın 363. Maddesi uyarınca diğer yönetim kurulu üyeleriyle aynı süreyle görev yapmak üzere atanmasına ve söz konusu atamanın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220346BIST