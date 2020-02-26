***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2020 09:34
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Zafer Atabey Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili
Uğur Onbaşı Satış. Üretim ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Proje Segmenti İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
ALİ OKYAY Özel Boru Üretim-Satış Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Özel Boru Satış Direktörü
OĞUZHAN KUŞCUOĞLU Standard Boru Satış Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Standard Boru İhracat Direktörü
MEHTAP ANIK ZORBOZAN Mali İşler ve Strateji Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi
MUAMMER KIZILASLAN Dijital Teknolojileri ile Yeni Hizmet ve Ürünlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi
NEZAHAT FIRAT AKKEMİK İnsan, Kurumsal Gelişim, Çevre ve Sürdürülebilirlik konularından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli IK ve Kurumdal Gelişim Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821611
BIST
15:15114.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 214,73
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:156,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:156,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,7090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:15325,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,64
|Açılış
|: 325,67
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.034.852
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,59
|57.053.822
|% 15,29
|
|OYAYO
|2,94
|14.897.899
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,69
|319.533.915
|% 11,49
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,74
|12.129.140
|% -6,16
|
|FENER
|13,29
|68.967.512
|% -5,88
|
|ASELS
|29,02
|1.962.495.500
|% -0,41
|
|THYAO
|13,26
|1.660.172.382
|% -1,63
|
|ODAS
|2,20
|373.621.773
|% 0,92
|
|GARAN
|10,60
|362.948.709
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,87
|356.983.769
|% 1,77
|
|ODAS
|2,20
|373.621.773
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|195.350.722
|% 2,29
|
|KRDMD
|2,87
|356.983.769
|% 1,77
|
|THYAO
|13,26
|1.660.172.382
|% -1,63
|
|KARSN
|1,97
|221.558.416
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9438
|7,9836
|% -0,22
|
|Frank
|6,2986
|6,3366
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6370
|1,6452
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|14,74
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|8,72
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,22
|
|Çeyrek
|522
|533
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|
Seans Raporu
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