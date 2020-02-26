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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2020 09:34
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Zafer Atabey Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili
Uğur Onbaşı Satış. Üretim ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Proje Segmenti İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
ALİ OKYAY Özel Boru Üretim-Satış Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Özel Boru Satış Direktörü
OĞUZHAN KUŞCUOĞLU Standard Boru Satış Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Standard Boru İhracat Direktörü
MEHTAP ANIK ZORBOZAN Mali İşler ve Strateji Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi
MUAMMER KIZILASLAN Dijital Teknolojileri ile Yeni Hizmet ve Ürünlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi
NEZAHAT FIRAT AKKEMİK İnsan, Kurumsal Gelişim, Çevre ve Sürdürülebilirlik konularından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli IK ve Kurumdal Gelişim Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821611


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.034.852 % 20,00  
BRSAN 12,59 57.053.822 % 15,29  
OYAYO 2,94 14.897.899 % 14,84  
ALGYO 19,69 319.533.915 % 11,49  
BALAT 2,48 631.485 % 9,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9438 7,9836 % -0,22  
Frank 6,2986 6,3366 % 0,48  
Riyal 1,6370 1,6452 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 14,74  
Altın Gr. 326 326 3,39  
Cumhuriyet 2.164 2.196 2,00  
Tam 2.152 2.206 8,72  
Yarım 1.040 1.067 4,22  
Çeyrek 522 533 2,11  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,14  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,04  
B. Petrol 53,30 53,30 -0,96  
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