***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZafer Atabey Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür VekiliUğur Onbaşı Satış. Üretim ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Proje Segmenti İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıALİ OKYAY Özel Boru Üretim-Satış Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Özel Boru Satış DirektörüOĞUZHAN KUŞCUOĞLU Standard Boru Satış Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Standard Boru İhracat DirektörüANIL KARACA Mali İşler ve Dış Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliNİHAN ALHAN İnsan, Kurumsal Gelişim, Çevre ve Sürdürülebilirlik konularından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliSERDAR BİRLİKCİ Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022788BIST