Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2023 18:19
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 14175000 TRY 10 Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulunun Seçimi başlıklı 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesinin Oy Hakkı başlıklı 20. maddesi uyarınca, A Grubu hisselerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında beşer oy hakkı vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 127575000 TRY 90 - İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175913


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.856
Değişim :  1,66% |  112,25
Açılış :  6.799  
Önceki Kapanış :  6.744  
En Düşük
6.766 En Yüksek
6.856
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CVKMD 255,20 818.686.518 % 10,00  
TUKAS 9,57 519.892.693 % 10,00  
PASEU 54,45 611.728.209 % 10,00  
GLBMD 19,80 21.892.971 % 10,00  
KTSKR 66,55 122.284.300 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9449 26,9535 % 0,17  
Euro 29,6477 29,6711 % -0,61  
Sterlin 34,5332 34,7064 % -0,55  
Frank 30,8923 31,0784 % -0,79  
Riyal 7,1597 7,1956 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 -26,67  
Altın Gr. 1.684 1.684 -22,30  
Cumhuriyet 11.271 11.442 -107,00  
Tam 11.008 11.127 -128,00  
Yarım 5.495 5.589 -65,00  
Çeyrek 2.756 2.794 -33,00  
Gümüş.Ons 24,23 24,25 -0,70  
Gümüş Gr. 20,93 20,96 -0,63  
B. Petrol 83,55 83,55 0,99  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru