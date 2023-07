***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 14175000 TRY 10 Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulunun Seçimi başlıklı 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesinin Oy Hakkı başlıklı 20. maddesi uyarınca, A Grubu hisselerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında beşer oy hakkı vardır. İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 127575000 TRY 90 - İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175913BIST