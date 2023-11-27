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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2023 20:58
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Borusan Holding AS 76.909.704,58 TRY 54,26
Borusan Yatırım ve Pazarlama AŞ 12.873.838,11 TRY 9,08
Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. 14.373.702,74 TRY 10,14

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 14175000 TRY 10 Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu?nun Oluşumu başlıklı 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri?nin yarısı (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesinin Oy Hakkı başlıklı 20. maddesi uyarınca, A Grubu hisselerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında beşer oy hakkı vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 127575000 TRY 90 - İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS SEMİH ABİDİN ÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 02.01.2017 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS ERKAN MUHARREM KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2016 İcrada Görevli Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS DEFNE KOCABIYIK NARTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2019 İcrada Görevli Değil İhracat Satış Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS MUHAMMET HÜSEYİN HAMEDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.11.2023 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS LEVENT KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.11.2023 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AHMET MURAT SELEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı. Denetim Komite Üyesi
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
BÜLENT BOZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220382


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