***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2022Karar Sayısı19Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ait Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 29.07.2022 tarihinde onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide öz kaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,a) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Bülent Bozdoğan Denetim Komitesi BaşkanıAhmet Murat Selek Denetim Komitesi ÜyesiAnıl Karaca Genel Müdür YardımcısıSelman Çataltaş Mali Planlama ve Strateji Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050041BIST