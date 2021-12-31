***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Heinrich Clören'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmesi sebebiyle boşalan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeliğine, Burkhard Becker'in seçilmesine, Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987496BIST