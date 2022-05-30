***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.05.2022 18:34
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında
Sn Semih Abidin ÖZMEN'in "Yönetim Kurulu Başkanlığına", Sn. Burkhard BECKER'in "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına", Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın "Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine"
Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO'nun, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Semih Abidin ÖZMEN ve Sn. Burkhard BECKER'in atanmalarına
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033427
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2009
|Açılış
|: 16,3730
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|Önceki Kapanış
|: 16,2950
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16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2793
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6900
En Düşük
17,4021
18:05978,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,48
|Açılış
|: 978,73
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3830
|16,3920
|% 1,24
|
|Euro
|17,6650
|17,6881
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6789
|20,7826
|% 1,41
|
|Frank
|17,0489
|17,1516
|% 1,22
|
|Riyal
|4,3562
|4,3780
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,19
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,45
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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