***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.06.2023 21:14
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında
Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in "Yönetim Kurulu Başkanlığına", Sn. Burkhard BECKER'in "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına", Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın "Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine",
Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO'nun, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Burkhard BECKER ve Sn. Bora Yüksel'in
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Semih Abidin ÖZMEN ve Sn. Alexander Eckhard SOBOLL' un atanmalarına
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159555
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 23,5600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
23,4480
17:5925,8134
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 25,8000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:591.486,30
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.486,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
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1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5982
|23,6032
|% -0,19
|
|Euro
|25,8066
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,1955
|30,3469
|% 0,13
|
|Frank
|26,3032
|26,4616
|% -0,47
|
|Riyal
|6,2733
|6,3048
|% -0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.801
|4.886
|2,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,31
|0,13
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|0,55
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
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17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
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17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem