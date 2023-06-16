***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımındaSn. Semih Abidin ÖZMEN'in "Yönetim Kurulu Başkanlığına", Sn. Burkhard BECKER'in "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına", Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın "Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine",Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO'nun, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Burkhard BECKER ve Sn. Bora Yüksel'inRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Semih Abidin ÖZMEN ve Sn. Alexander Eckhard SOBOLL' un atanmalarınakatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159555BIST