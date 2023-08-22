***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorusan Mannesmann Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Finansman & Yatırımcı İlişkileri Müdürü görevlerini sürdürmekte olan Bora Yüksel, 22 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmıştır. Bu doğrultuda Bora Yüksel'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188390BIST