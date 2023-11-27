***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sn. Burkhard Becker'in istifa etmesi sebebiyle boşalan "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeliğine, Sn. Muhammet Hüseyin Hamedi'nin seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Sn. Alexander Eckhard Soboll'un istifa etmesi sebebiyle boşalan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeliğine, Sn. Levent Kocabıyık'ın seçilmesine,karar vermiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220363BIST