***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 10:19
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864383
BIST
17:391.068
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -59,13
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:396,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:398,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:39445,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,83
|Açılış
|: 445,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
445,72
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|51.106.299
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|142.726.604
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.710.359
|% 9,92
|
|MARTI
|1,08
|15.314.985
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|23.032.841
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.333.336
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|53.252.569
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.694.771
|% -10,00
|
|ASELS
|33,04
|1.365.565.444
|% -6,30
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|THYAO
|10,51
|1.123.454.503
|% -1,68
|
|AKBNK
|4,99
|687.895.189
|% -4,77
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|463.325.127
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|242.445.208
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,27
|546.388.625
|% -9,56
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0537
|9,0991
|% -0,06
|
|Frank
|7,5665
|7,6120
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|15,09
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.911
|2.946
|-4,20
|
|Tam
|2.998
|3.032
|-4,30
|
|Yarım
|1.455
|1.478
|-2,10
|
|Çeyrek
|730
|741
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|0,14
|
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|-0,19
|
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