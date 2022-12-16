***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 10:00
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087687
BIST
11:085.229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 40,29
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:0818,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:0819,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:081.065,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.065,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ARASE
|255,20
|19.308.177
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|869.607
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.123.627
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|33.667.755
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.437.363
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|94.281.357
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.753.220
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|ALFAS
|293,90
|170.959.506
|% -8,01
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,46
|2.128.755.781
|% 7,18
|
|VAKBN
|11,84
|1.963.724.690
|% 3,23
|
|THYAO
|140,10
|1.664.644.473
|% 0,00
|
|HALKB
|13,86
|1.527.398.707
|% 7,03
|
|YKBNK
|11,92
|1.518.266.733
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,09
|1.493.951.127
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,08
|523.731.760
|% 5,84
|
|VAKBN
|11,84
|1.963.724.690
|% 3,23
|
|YKBNK
|11,92
|1.518.266.733
|% 0,68
|
|HALKB
|13,86
|1.527.398.707
|% 7,03
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6503
|18,6545
|% 0,06
|
|Euro
|19,8393
|19,8508
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6531
|22,7667
|% 0,08
|
|Frank
|20,0227
|20,1434
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,05
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.209
|7.260
|2,00
|
|Yarım
|3.491
|3.549
|1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-0,21
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22TSKB
Yüzde 4.96 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 885, 289 adet işlem
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11:21ATEKS
Yüzde 5.57 oranında artışla 117.50 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 280 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, GUBRF
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 12 artarak (% 0.88 ) 4, 578
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, UZERB, ARASE, ALCTL, OYAYO, AYCES, INVEO, RODRG