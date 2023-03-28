***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2023 17:27
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında
Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Riza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Cem YÜCESOY'un (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi),
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Riza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128649
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
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En Düşük
4.811
17:5919,1115
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|: 0,13%
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|Açılış
|: 19,4300
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|Açılış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
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1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1075
|19,1115
|% 0,13
|
|Euro
|20,7276
|20,7402
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,5121
|23,6300
|% 0,54
|
|Frank
|20,6865
|20,8111
|% -0,38
|
|Riyal
|5,0723
|5,0978
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|7,39
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.184
|8.281
|40,00
|
|Yarım
|4.012
|4.052
|19,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.026
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,08
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,41
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Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem