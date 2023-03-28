***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak, 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaDenetim Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Riza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Cem YÜCESOY'un (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi),Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Hakkı ATASAGUN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğe ise Sn. Necmi Riza BOZANTI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128649BIST