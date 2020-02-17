***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBornova Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi eki olan Gelir Tablomuz ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819684BIST