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***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2021 19:18



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
nsavrum@baserfaktoring.com.tr
cmimir@baserfaktoring.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NİGAR SAVRUM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 292 80 90 nsavrum@baserfaktoring.com.tr
CEM MİMİR MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0212 292 80 90 cmimir@baserfaktoring.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BİCA HOLDİNG A.Ş. 26171564 TRY 87,24
ATİLLA BAŞER 3828396 TRY 12,75
DİĞER 40 TRY 0,01
TOPLAM 30000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923565


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 75,90 48.948.642 % 10,00  
SNKRN 38,50 5.131.973 % 10,00  
JANTS 909,70 312.384.499 % 10,00  
IZFAS 12,99 30.846.416 % 9,99  
EGGUB 229,00 185.800.922 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1099 8,1252 % -0,33  
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Sterlin 11,2520 11,3085 % 0,10  
Frank 8,6316 8,6836 % 0,19  
Riyal 2,1574 2,1682 % -0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -5,27  
Altın Gr. 451 451 -3,40  
Cumhuriyet 2.984 3.029 1,00  
Tam 2.971 3.046 -1,41  
Yarım 1.436 1.473 -0,69  
Çeyrek 720 737 -0,34  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 -0,22  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,09  
B. Petrol 62,05 62,05 -2,81  
Seans Raporu 18:05
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