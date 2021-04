***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postansavrum@baserfaktoring.com.trcmimir@baserfaktoring.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNİGAR SAVRUM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 292 80 90 nsavrum@baserfaktoring.com.trCEM MİMİR MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0212 292 80 90 cmimir@baserfaktoring.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BİCA HOLDİNG A.Ş. 26171564 TRY 87,24ATİLLA BAŞER 3828396 TRY 12,75DİĞER 40 TRY 0,01TOPLAM 30000000 TRY 100