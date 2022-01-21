***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 10:21
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20 Ocak 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz Teknik Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna Sayın Levent ONAT'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995556
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