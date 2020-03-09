***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:42
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825430
BIST
15:30104.369
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -5.231,98
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.366
15:306,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:306,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1052
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:30329,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,40
|Açılış
|: 329,15
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.688.196
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,20
|9.572.279
|% 8,52
|
|ADBGR
|6,90
|10.865.597
|% 6,98
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.542.576
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,32
|13.720.436
|% -13,25
|
|VAKKO
|5,28
|42.851.746
|% -12,44
|
|UTPYA
|4,42
|4.871.175
|% -12,13
|
|TKNSA
|7,19
|61.611.257
|% -12,00
|
|THYAO
|10,74
|644.650.817
|% -3,59
|
|ASELS
|28,36
|457.062.962
|% -4,96
|
|GARAN
|9,53
|224.484.841
|% -4,99
|
|TUPRS
|92,80
|190.847.436
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,30
|171.736.281
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,29
|109.509.022
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,30
|171.736.281
|% -5,35
|
|ODAS
|1,95
|126.823.288
|% -5,80
|
|THYAO
|10,74
|644.650.817
|% -3,59
|
|KARSN
|1,77
|103.320.759
|% -4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9795
|8,0195
|% 0,88
|
|Frank
|6,5501
|6,5896
|% 1,42
|
|Riyal
|1,6245
|1,6326
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,72
|
|Altın Gr.
|329
|330
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|15,43
|
|Yarım
|1.049
|1.077
|7,47
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|-9,97
|