***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 15:15
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920446
BIST
15:191.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,21
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:197,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
15:199,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0878
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:19443,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,46
|Açılış
|: 443,25
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.138.803
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|52.096.459
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|2.362.018.765
|% -1,81
|
|SASA
|46,64
|1.215.153.961
|% -1,40
|
|KOZAL
|120,20
|755.077.759
|% 1,18
|
|TUPRS
|95,15
|669.391.405
|% 3,31
|
|THYAO
|12,83
|652.239.056
|% -1,38
|
|GARAN
|7,07
|2.362.018.765
|% -1,81
|
|TSKB
|1,41
|203.322.902
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,19
|170.116.971
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|253.982.567
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|283.299.037
|% -1,35
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9781
|7,9858
|% 0,82
|
|Euro
|9,4475
|9,4727
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,9057
|10,9604
|% 0,89
|
|Frank
|8,4951
|8,5463
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1217
|2,1323
|% 0,73
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,92
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.977
|17,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|13,48
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,52
|
|Çeyrek
|708
|724
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|-1,74
|
Seans Raporu
15:19
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15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 09 kaybederek (% -0.97 ) 1, 434
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15:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, KOZAL
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15:31XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 17, 932.00 milyon TL de