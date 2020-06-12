***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2020 14:46
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı kar payı dağıtımı önerisi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 12.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BURCE, TRABURCE91G9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BURCE, TRABURCE91G9 0 0
Ek Açıklamalar
8 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAGITIM ONERISI.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.424.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.183.925
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -4.053.253 -3.252.055,93
4. Vergiler ( - ) 1.177.835 0
5. Net Dönem Kârı -2.875.418 -3.252.055,93
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -14.622.880 -12.370.198,03
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 79.980 79.980
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
8 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850937
BIST