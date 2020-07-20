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***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

20.07.2020 18:18
GÜNCEL HABERLER



***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

                 Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle BURVA payında 21/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
BURVA payında tedbirin uygulanacağı son tarih 20/10/2020'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, BURVA payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 21/07/2020 tarihinden  itibaren 3 ay  süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    MUZAFFER DEMİR
    12762611

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 20
/10/2020
'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860568


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YONGA 26,40 270.377 % 10,00  
PKENT 445,50 998.366 % 10,00  
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Altın Ons 1.816 1.816 5,53  
Altın Gr. 400 400 1,31  
Cumhuriyet 2.600 2.623 23,50  
Tam 2.679 2.691 24,20  
Yarım 1.300 1.316 11,80  
Çeyrek 652 659 5,90  
Gümüş.Ons 19,79 19,81 0,48  
Gümüş Gr. 4,36 4,37 0,10  
B. Petrol 43,27 43,27 0,13  
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