***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.07.2020 18:18
***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle BURVA payında 21/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
BURVA payında tedbirin uygulanacağı son tarih 20/10/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, BURVA payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
MUZAFFER DEMİR
12762611
Tedbirin uygulanacağı son tarih 20
/10/2020
'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860568
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,34
|Açılış
|: 400,46
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6532
|8,6966
|% 0,72
|
|Frank
|7,2671
|7,3108
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,53
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.623
|23,50
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,20
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,80
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,36
|4,37
|0,10
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,13
|