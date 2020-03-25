***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 11:18
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831963
BIST
13:4788.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -587,39
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.699
13:476,4158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
13:476,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
13:47335,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,80
|Açılış
|: 335,26
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RHEAG
|1,43
|835.642
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|777.253
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.393.831
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|276.711
|% 10,00
|
|QNBFL
|145,80
|8.858.847
|% -8,36
|
|IHGZT
|3,25
|439.249
|% -7,14
|
|NIBAS
|5,65
|6.396
|% -5,83
|
|ARSAN
|2,35
|10.608.622
|% -5,62
|
|SUMAS
|8,00
|18.028
|% -4,65
|
|THYAO
|8,66
|748.486.644
|% 4,46
|
|ASELS
|23,20
|719.227.110
|% 1,58
|
|GARAN
|7,67
|644.108.263
|% 1,19
|
|ISFIN
|2,96
|232.890.245
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|200.729.035
|% -0,53
|
|ODAS
|1,27
|141.356.444
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|200.729.035
|% -0,53
|
|THYAO
|8,66
|748.486.644
|% 4,46
|
|EKGYO
|1,15
|95.005.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,95
|159.742.196
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6133
|7,6515
|% 1,23
|
|Frank
|6,5034
|6,5426
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7001
|1,7087
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|0,25
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
|
|B. Petrol
|26,69
|26,69
|-0,46
|