***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 13:31
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838898
BIST
17:2197.866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.617,37
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:216,9426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:217,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:21376,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -6,84
|Açılış
|: 376,93
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.952
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.971.512
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.901.836
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,31
|9.696.964
|% -8,06
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|PGSUS
|51,00
|1.443.703.418
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|875.598.794
|% 1,82
|
|THYAO
|10,39
|810.851.910
|% 2,26
|
|ASELS
|26,92
|700.566.061
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,80
|557.291.404
|% 2,65
|
|KARSN
|1,46
|257.032.063
|% 5,80
|
|YKBNK
|1,99
|296.467.011
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.269.863
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,20
|127.929.310
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,06
|113.238.758
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6371
|8,6804
|% 0,14
|
|Frank
|7,1445
|7,1876
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8408
|1,8501
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-29,99
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
|
Seans Raporu
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17:36XU050
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