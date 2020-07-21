***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.07.2020 21:07
***BURVA******BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 44,18 TL fiyatından 27.149 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarımız % 41.1156' olmuştur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/07/2020 27.149
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8215
18:057,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8799
En Düşük
7,8233
18:05404,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,62
|Açılış
|: 404,31
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6814
|8,7249
|% 0,31
|
|Frank
|7,2906
|7,3345
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8149
|1,8240
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|24,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.626
|2.648
|24,50
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,30
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,28
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|4,66
|4,66
|0,28
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
|
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