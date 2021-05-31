***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.05.2021 12:07
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: II N 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi kapsamında
Şirketimizin 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin aşağıda yer aldığı biçimde komitelerinde görev almalarına ve gerekli özel durum açıklamalarının KAP'ta duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.
Denetim Komitesi Başkanlığına Nilüfer Coch'un, üyeliğine Mehmet Fuat Beyazıt'ın seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Fuat Beyazıt'ın , üyeliklerine Canan Zihnioğlu ve Nilüfer Coch'un seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Nilüfer Coch'un, üyeliklerine Canan Zihnioğlu Mehmet Fuat Beyazıt ve Meryem Gündoğdu Atılgan'ın seçilmelerine
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938953
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