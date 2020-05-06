***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2020 11:16
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842946
BIST
12:0498.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -95,98
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:047,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0911
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
12:047,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0717
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:04391,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,43
|Açılış
|: 391,89
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.139.559
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.206.484
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.254.524
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,29
|120.680.068
|% -9,72
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ERSU
|4,41
|25.223.212
|% -8,32
|
|GEDIK
|20,82
|16.992.680
|% -6,89
|
|KRDMD
|2,38
|399.691.355
|% 5,31
|
|GARAN
|8,08
|241.148.772
|% -0,74
|
|ASELS
|27,20
|229.283.643
|% 0,52
|
|KOZAA
|12,22
|151.580.515
|% 2,52
|
|ODAS
|1,85
|147.196.134
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,38
|399.691.355
|% 5,31
|
|ODAS
|1,85
|147.196.134
|% 2,21
|
|KARSN
|1,87
|139.610.612
|% 8,09
|
|PETKM
|3,52
|143.575.330
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,28
|49.955.713
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8271
|8,8714
|% 0,57
|
|Frank
|7,3146
|7,3587
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8997
|1,9093
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-2,99
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.564
|23,50
|
|Tam
|2.589
|2.631
|28,10
|
|Yarım
|1.263
|1.286
|13,70
|
|Çeyrek
|630
|643
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,85
|