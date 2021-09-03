***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu'nun Şirketimiz İştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD)'ye 17 Nisan 2020'de tebliğ edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan 15.04.2020 tarihli yazısında 02.04.2020 tarih ve 20-18/244-M sayılı kararı neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla CCSD nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmişti. Soruşturma sürecinin devamı esnasında CCSD tarafından rekabetçi endişelerin giderilmema taahhüt kararı ile sonlandırılmıştır. İlgili taahhütlere uyum çalışmaları hemen başlatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961797BIST