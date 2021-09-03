***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 18:19
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu'nun Şirketimiz İştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD)'ye 17 Nisan 2020'de tebliğ edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan 15.04.2020 tarihli yazısında 02.04.2020 tarih ve 20-18/244-M sayılı kararı neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla CCSD nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmişti. Soruşturma sürecinin devamı esnasında CCSD tarafından rekabetçi endişelerin giderilmema taahhüt kararı ile sonlandırılmıştır. İlgili taahhütlere uyum çalışmaları hemen başlatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961797
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
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9,9267
En Düşük
9,8180
18:05489,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,89
|Açılış
|: 489,45
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,00
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2992
|8,3008
|% 0,32
|
|Euro
|9,8437
|9,8950
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4699
|11,5274
|% 0,48
|
|Frank
|9,0528
|9,1073
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2060
|2,2171
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,66
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,26
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|-0,15
|