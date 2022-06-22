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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2022 20:28
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşmeye ilişkin Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni'nin imzalanması ile SPK'ya başvuruda bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
CMENT, TRACMENT91F9 87.112.463,2 0 0 87.112.463,2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 87.112.463,2 TL 0 TL 0 TL 87.112.463,2 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2022

Ek Açıklamalar
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in bağlı ortaklığı olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin 7 Nisan 2022 tarihinde alınan karar uyarınca hazırlanan ve 22 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ile Duyuru Metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru aynı tarih itibarıyla yapılmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi .pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038813


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