***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşmeye ilişkin Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni'nin imzalanması ile SPK'ya başvuruda bulunulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviEge Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriCMENT, TRACMENT91F9 87.112.463,2 0 0 87.112.463,2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 87.112.463,2 TL 0 TL 0 TL 87.112.463,2 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2022Ek AçıklamalarÇimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in bağlı ortaklığı olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin 7 Nisan 2022 tarihinde alınan karar uyarınca hazırlanan ve 22 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ile Duyuru Metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru aynı tarih itibarıyla yapılmıştır.Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi .pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038813BIST