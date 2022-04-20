***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 21:38
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 21.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması.
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
10 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oy birliği ile karar verildi.
2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3- 2021 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.
4- 2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.
2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
5- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Barış ORAN'ın yerine Sn. Nusret Orhun KÖSTEM'in Sn. Tamer SAKA'nın yerine Sn. Burak Turgut ORHUN'un ve Sn. Emin Hakan EMİNSOY'un yerine Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, seleflerinin görev süresi sonuna kadar atanmaları, 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
7- Şirket'in 2021 yılı hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile karar verildi
8- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 26.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL katılanların olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.
9- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702.7505 TL olumlu oy ile, oybirliği ile karar verildi.
10- 2021 Yılı içinde yapılan toplam 889.370,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.
11- Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.500.000,00 TL ve/veya 2022 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile karar verildi.
13- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortaklar dinlendi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CarrefourSA 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 CarrefourSA 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022510
BIST