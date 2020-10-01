***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:11
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877642
BIST
10:001.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.152
En Düşük
1.150
10:007,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0470
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:009,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0413
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:00468,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 468,08
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|11.122.254
|% 10,00
|
|CRFSA
|38,54
|4.258.516
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|1.188.594
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|VKGYO
|3,89
|465.894.763
|% 0,00
|
|ECILC
|7,00
|261.238.455
|% 0,00
|
|CIMSA
|14,70
|103.659.158
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,90
|93.352.986
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,82
|86.114.762
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,89
|465.894.763
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,82
|86.114.762
|% 0,00
|
|ECILC
|7,00
|261.238.455
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,01
|32.054.837
|% 0,00
|
|YGYO
|0,89
|20.772.939
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6700
|7,6743
|% -0,61
|
|Euro
|9,0083
|9,0149
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9035
|9,9531
|% -0,23
|
|Frank
|8,3186
|8,3687
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% -0,39
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|14,15
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,10
|