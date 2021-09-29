***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 11:17
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965665
BIST
12:351.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
12:358,8541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
12:3510,3327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0449
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
12:35495,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,30
|Açılış
|: 495,62
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KAPLM
|23,28
|4.701.783
|% 7,28
|
|FMIZP
|107,70
|8.276.918
|% 6,32
|
|FRIGO
|23,66
|28.521.277
|% 6,19
|
|KERVN
|0,58
|302.992
|% 5,45
|
|BJKAS
|5,82
|73.883.048
|% 5,05
|
|OYLUM
|10,37
|470.300
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|25.877.222
|% -9,65
|
|DGGYO
|11,10
|3.318.825
|% -7,96
|
|GARFA
|13,20
|4.811.986
|% -7,69
|
|GEDIK
|7,50
|39.944.560
|% -7,18
|
|THYAO
|13,85
|527.098.761
|% 0,51
|
|GARAN
|8,96
|493.114.983
|% 1,36
|
|KOZAL
|96,80
|298.649.971
|% 2,60
|
|TUPRS
|112,40
|247.876.735
|% -0,44
|
|SISE
|8,09
|240.577.411
|% 0,87
|
|GARAN
|8,96
|493.114.983
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|122.512.175
|% 1,28
|
|THYAO
|13,85
|527.098.761
|% 0,51
|
|PEKGY
|0,97
|33.043.733
|% 1,04
|
|TSKB
|1,20
|37.389.018
|% 1,69
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8509
|8,8541
|% -0,18
|
|Euro
|10,3265
|10,3327
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9262
|11,9861
|% -0,33
|
|Frank
|9,4878
|9,5450
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3525
|2,3643
|% -0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|7,90
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|12,27
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|5,94
|
|Çeyrek
|792
|811
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|-0,53
|