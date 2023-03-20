***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2023 12:40
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126214
BIST
13:485.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -49,74
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:4819,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:4820,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0800
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:481.209,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.209,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:48
|CLEBI
|545,70
|50.891.715
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|795.754.136
|% 9,99
|
|FENER
|58,20
|46.021.825
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.872.152
|% 9,88
|
|MEPET
|4,68
|17.536.279
|% 9,86
|
|MARKA
|9,54
|4.062.619
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|966.807.341
|% -9,16
|
|BTCIM
|36,64
|45.285.924
|% -7,47
|
|ONCSM
|113,90
|75.965.560
|% -7,40
|
|EMNIS
|36,60
|171.624
|% -7,25
|
|ASTOR
|61,80
|6.102.099.155
|% -4,78
|
|KOZAL
|22,18
|2.871.769.379
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,29
|2.469.977.609
|% -2,92
|
|ASELS
|58,15
|2.111.793.175
|% 1,39
|
|THYAO
|128,20
|1.943.372.856
|% 1,34
|
|ISCTR
|14,29
|2.469.977.609
|% -2,92
|
|KOZAL
|22,18
|2.871.769.379
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,80
|6.102.099.155
|% -4,78
|
|YKBNK
|10,22
|966.807.341
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,92
|557.504.967
|% -2,26
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0098
|19,0166
|% 0,01
|
|Euro
|20,3343
|20,3500
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,1348
|23,2508
|% 0,19
|
|Frank
|20,4150
|20,5380
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0463
|5,0716
|% -0,01
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.130
|8.213
|227,00
|
|Yarım
|3.986
|4.019
|111,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-1,63
|