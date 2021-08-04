***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2021 13:03
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954650
BIST
15:461.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:468,4309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:4610,0301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0505
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:46494,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,56
|Açılış
|: 494,79
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ISGSY
|10,67
|35.079.407
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.377.488
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|34.366.693
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.548.392
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|178.212.227
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.591.169
|% -5,26
|
|CRFSA
|39,00
|4.843.041
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|CEOEM
|8,35
|20.363.044
|% -3,24
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|THYAO
|12,77
|558.388.765
|% 1,11
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,90
|441.772.647
|% 1,41
|
|SISE
|7,83
|334.106.776
|% 0,51
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,46
|263.534.700
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|138.282.475
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|113.698.544
|% 0,56
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4285
|8,4309
|% 0,31
|
|Euro
|10,0251
|10,0301
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7201
|11,7788
|% 0,55
|
|Frank
|9,3041
|9,3601
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% 0,37
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|
Seans Raporu
15:46
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