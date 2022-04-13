***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMahmut Nedim KOÇ - Yönetim Kurulu Başkanı Barış DÜZEL-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi Fatih DEMİR - Bağımsız Üye Ramazan AKTAŞ - Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020097BIST