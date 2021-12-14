***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, % 100 hissedarı olduğu Almanya'da Dagi Retail GmbH unvanlı şirketin 23.11.2021 tarihinde kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemine ait finansal tabloları konsolide olarak düzenlenecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983106BIST