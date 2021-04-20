***DAGI* *RYSAS* *DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.04.2021 09:10
***DAGI******RYSAS******DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI, DZGYO, RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021) DZGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/04/2021) RYSAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929356
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 8,0650
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|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1074
En Düşük
8,0681
18:059,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,6600
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9,7909
En Düşük
9,7152
18:05459,86
En Yüksek
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|: -0,15%
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|Açılış
|: 460,06
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0797
|8,0853
|% -0,04
|
|Euro
|9,7421
|9,7557
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,2769
|11,3334
|% 0,02
|
|Frank
|8,7963
|8,8493
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1470
|2,1578
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,74
|0,03
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|0,73
|