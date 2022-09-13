***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
13.09.2022 18:28
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DAP NİŞANTAŞI KORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
56.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13/09/2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
30 GÜN VADELİ
Edinilen Payların Nominal Tutarı
56.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
9,6135 TL
Toplam Tutar
538.355,36 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 0,1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,014
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,059
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
YÜZYIL MİMARLIK PROJE YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
ORTAK KONTROL
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
GELİR YAKLAŞIMI (İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARI YÖNTEMİ )
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.08.2022 - DEG-2022-14
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
769.079.081,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İŞLEM DEĞERLEME RAPORUNDAKİ SONUÇLARA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Açıklamalar
Sermayesinin %99,9'una sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız olan DAP Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin beheri 1,00 TL nominal değerli olan ve sermayenin %0,1'ine denk gelen 56.000,00 TL nominal değerli 56.000 adet nama yazılı hissesi Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 29.08.2022 tarihinde düzenlenen Şirket Değeri Tespit Raporu'nda tespit edilen bedele %30 oranında iskonto uygulanarak 538.355,36 TL bedelle satın alınmıştır. Ortaklık pay oranımız %100 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062899
BIST