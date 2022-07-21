***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 20:11
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çekmeköy Ormanköy ve Nişantaşı Koru projelerini geliştirmek üzere taraf olduğu adi ortaklıklar aşağıdaki unvanları alarak anonim şirkete dönüşmüştür.
Söz konusu değişikliklerin şirketimizin mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.
Eski Unvan Yeni Unvan
Dap Eltes Yüzyıl Mimarlık Çekmeköy Adi Ortaklığı Ticaret İşletmesi Dap Ormanköy Çekmeköy İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
Dap Yüzyıl İnşaat Eltes Nişantaşı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047235
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1131
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1486
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05976,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,25
|Açılış
|: 976,49
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7073
|17,7463
|% 0,82
|
|Euro
|18,0252
|18,0786
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,1257
|21,2317
|% 0,49
|
|Frank
|18,1998
|18,3094
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7007
|4,7243
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|17,63
|
|Altın Gr.
|975
|975
|14,55
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.622
|6.723
|115,00
|
|Yarım
|3.226
|3.289
|60,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.644
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem