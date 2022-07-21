***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Çekmeköy Ormanköy ve Nişantaşı Koru projelerini geliştirmek üzere taraf olduğu adi ortaklıklar aşağıdaki unvanları alarak anonim şirkete dönüşmüştür.Söz konusu değişikliklerin şirketimizin mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.Eski Unvan Yeni UnvanDap Eltes Yüzyıl Mimarlık Çekmeköy Adi Ortaklığı Ticaret İşletmesi Dap Ormanköy Çekmeköy İnş. San. Ve Tic. A.Ş.Dap Yüzyıl İnşaat Eltes Nişantaşı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047235BIST