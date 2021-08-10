***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.08.2021 16:44
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahmemizin eki olan Ek 2 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Değerleme Raporunun devamı ekte sunulmuştur.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956948
BIST
16:531.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:538,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:5310,1007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0605
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:53476,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,32
|Açılış
|: 476,86
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
475,75
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KARYE
|11,88
|104.787.197
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.009.605
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.829.276
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|275.003
|% 9,96
|
|FADE
|9,89
|54.536.889
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.929.036
|% -9,84
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SAFKR
|8,80
|23.605.148
|% -6,38
|
|TKNSA
|6,99
|89.311.264
|% -5,67
|
|GENIL
|15,30
|914.749.457
|% 6,99
|
|BOBET
|4,95
|420.160.550
|% -1,00
|
|KOZAL
|106,60
|355.985.521
|% 0,19
|
|DAGI
|4,24
|254.718.309
|% 8,72
|
|EKGYO
|1,86
|203.051.444
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|203.051.444
|% 0,00
|
|BOBET
|4,95
|420.160.550
|% -1,00
|
|DAGI
|4,24
|254.718.309
|% 8,72
|
|GENIL
|15,30
|914.749.457
|% 6,99
|
|YAYLA
|4,17
|185.189.005
|% 9,45
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6125
|8,6167
|% -0,25
|
|Euro
|10,0933
|10,1007
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8855
|11,9451
|% -0,29
|
|Frank
|9,2961
|9,3521
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% -0,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-4,67
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.229
|-28,00
|
|Tam
|3.164
|3.244
|-26,88
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,00
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,71
|69,71
|0,67
|