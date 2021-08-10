***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahmemizin eki olan Ek 2 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Değerleme Raporunun devamı ekte sunulmuştur.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956948BIST