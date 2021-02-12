***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
12.02.2021 08:54
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/02/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazari
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Yıldız Pazar
Başvuru Tarihi
12/02/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca BİST'te Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylarımızın, şirketimizin en son yayınlanan 31.12.2020 tarihli mali raporlarına göre, yasal düzenlemede yer alan şartların yerine getirildiği gerekçesi ile kote edilerek şartlarını sağladığımız ilgili pazara alınması başvurusunun BİST'e yapılması kararı alınmış ve söz konusu başvuru yapılmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurular.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909240
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0383
En Düşük
7,0176
18:058,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5430
En Düşük
8,5054
18:05412,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 412,37
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
411,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0300
|7,0383
|% 0,18
|
|Euro
|8,5259
|8,5398
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,6770
|9,7256
|% -0,00
|
|Frank
|7,8695
|7,9169
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8696
|1,8790
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-2,35
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,79
|60,79
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında