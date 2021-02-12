***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi11/02/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazariGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformYıldız PazarBaşvuru Tarihi12/02/2021Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca BİST'te Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylarımızın, şirketimizin en son yayınlanan 31.12.2020 tarihli mali raporlarına göre, yasal düzenlemede yer alan şartların yerine getirildiği gerekçesi ile kote edilerek şartlarını sağladığımız ilgili pazara alınması başvurusunun BİST'e yapılması kararı alınmış ve söz konusu başvuru yapılmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurular.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909240BIST