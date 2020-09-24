***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımı ve ihraç belgesi için SPK'ya başvuru hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODADüzeltme Nedeni Ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle artırılacak sermaye değişimiYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 813.214.056,17 3.063.214.056,17 SISE, TRASISEW91Q3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.250.000.000 TL 813.214.056,17 TL 0 TL 3.063.214.056,17 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 24.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla 24.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştur.Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı 1,00000 Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364 Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249 Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721 Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987 Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 0,676152150432087'tir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876472BIST