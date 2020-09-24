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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.09.2020 15:23
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımı ve ihraç belgesi için SPK'ya başvuru hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA
Düzeltme Nedeni Ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle artırılacak sermaye değişimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615
SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 813.214.056,17 3.063.214.056,17 SISE, TRASISEW91Q3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.250.000.000 TL 813.214.056,17 TL 0 TL 3.063.214.056,17 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla 24.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştur.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı 1,00000 Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364 Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249 Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721 Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987 Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 0,676152150432087'tir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876472


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BRYAT 148,50 60.902.730 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.895.837 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.366.640 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
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Tam 3.030 3.109 -36,60  
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