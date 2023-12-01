***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
01.12.2023 14:08
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi sonucu güncellenen esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 05/02/2019 11/02/2019 9764
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 02/04/2019 08/04/2019 9804
6 04/04/2019 10/04/2019 9806
6 31/07/2019 06/08/2019 9884
6 26/12/2019 02/01/2020 9985
2,3,13 15/03/2021 18/03/2021 10290
6 14/02/2022 14/02/2022 10516
6 23/09/2022 23/09/2022 10667
4,6 27/03/2023 27/03/2023 10798
6 01/12/2023 01/12/2023 10970
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221529
BIST