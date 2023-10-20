***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 05.10.2023 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 19.10.2023 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 38.676,463 TL olup, bu paylar 23.10.2023-24.10.2023 tarihlerinde 2 işgünü süreyle İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Halka arz edilecek 38.676,463 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu açıklamanın ekinde kamuya duyurulan Tasurruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.derluks.com.tr ve halka arzda satışa aracılık eden İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.integralyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207973BIST