***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 13:38
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817586
BIST
14:30121.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -388,19
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:305,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:306,5651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:30301,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 301,96
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.423.209
|% 19,97
|
|ARENA
|12,94
|33.569.290
|% 17,53
|
|BUCIM
|7,83
|30.035.492
|% 16,34
|
|AYCES
|11,59
|5.858.037
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|70.466.469
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,61
|567.373.791
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|318.547.526
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|230.380.310
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|227.861.534
|% 1,88
|
|VESTL
|16,44
|226.033.458
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,24
|159.424.880
|% 5,08
|
|KRDMD
|2,94
|318.547.526
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|183.570.712
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,15
|230.380.310
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,70
|123.139.442
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7230
|7,7617
|% 0,08
|
|Frank
|6,1083
|6,1451
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5917
|1,5997
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|1,05
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,30
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,19
|
Seans Raporu
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