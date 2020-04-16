***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 12:24
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838598
BIST
16:4396.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 575,67
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:436,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9410
En Düşük
6,8896
16:437,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5605
En Düşük
7,5032
16:43384,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,50
|Açılış
|: 384,99
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|90.254.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.472.914
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.715.567
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.767.451
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.350.209
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.069.423
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.147.721.239
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|57.850.302
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.147.721.239
|% -9,97
|
|ASELS
|26,74
|1.012.620.328
|% 1,13
|
|THYAO
|10,25
|904.403.472
|% -1,06
|
|GARAN
|8,30
|755.984.178
|% 1,10
|
|ECILC
|4,74
|703.548.192
|% 8,47
|
|IHLGM
|1,07
|223.061.678
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|100.349.282
|% 9,84
|
|ECILC
|4,74
|703.548.192
|% 8,47
|
|IHEVA
|1,89
|285.548.620
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,96
|270.442.033
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6417
|8,6850
|% 0,13
|
|Frank
|7,1471
|7,1901
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8404
|1,8497
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|11,54
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|15,10
|
|Tam
|2.531
|2.592
|15,50
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|7,50
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|0,76
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